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В Караколе загорелся дом из-за нарушений в пользовании газовыми баллонами

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- Наталья Крайнова
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В Караколе сегодня, 20 декабря, произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

Сообщается, что в 12:00 поступило сообщение о том, что загорелась крыша дома по улице Токтогула. К тушению пожара были привлечены два пожарных расчета Каракольской пожарно-спасательной части №15.

В 12:21 часов пожар был локализован, в 12:56 полностью ликвидирован. Всего сгорело 50 квадратных метров крыши дома. Сотрудники МЧС отмечают, что внутри дома находились газовые баллоны. Причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности газового оборудования.

Также сообщается, что пострадавших нет.


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URL: https://www.vb.kg/411168
Теги:
газ, Каракол, пожар, МЧС
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