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В России задержали контрафактный Louis Vitton из Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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В Самарской области выявлены поддельный изделия, выполненные под известный бренд Louis Vitton. Их крупная партия транспортировались из Кыргызстана и была обнаружена местными таможенниками.

Как сообщается, контрафакт находился в грузовике, который был остановлен в районе села Большая Черниговка. По документам, груз следовал в Москву и перевозил товары народного потребления: куртки, сумки, жилетки, обувь.

"В результате проведенного таможенного досмотра самарскими таможенниками было выявлено более 16 000 немаркированных курток, из них 600 штук с надписью

на подкладке. Согласно ответу правообладателя, данная партия курток контрафактная", - сообщили в пресс-службе Приволжского таможенного управления.

Изготовители контрафакта допустили ошибку в наименовании известного бренда. Кроме того, данная продукция не входит в дизайнерские линейки, производимые компанией Louis Vuitton.

Как подчеркнул представитель правообладателя, оригинальная продукция компании продается исключительно в фирменных магазинах Louis Vuitton. Свой ущерб бренд оценил в 65,4 млн рублей.

Материалы переданы в МВД России для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст.180 УК РФ (Незаконное использование чужого товарного знака, причинившего крупный ущерб).


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URL: https://www.vb.kg/411177
Теги:
Россия
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