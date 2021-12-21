Кыргызстанцы примут участие во вторых Играх стран СНГ

Определены место и сроки проведения очередных, уже вторых по счету Игр стран СНГ. Предусмотрено, что они пройдут в 2023 году в Беларуси.

Место и сроки проведения состязаний определены на внеочередном заседании Совета по физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта стран СНГ. В заседании Совета, которое состоялось в формате видеоконференции, приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Также решено, что местом проведения третьих Игр в 2025 году станет Азербайджан.

Первые Игры стран СНГ - международные спортивные соревнования - проходили с 4 по 11 сентября текущего года в Казани (Татарстан). Их участниками стали 1 139 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет из девяти стран Содружества, включая Кыргызстан. В программу Игр были включены 16 видов спорта, в которых разыграли 182 комплекта наград

В активе сборной Кыргызстана – три золотые, десять серебряных, двадцать пять бронзовых медалей.

В ходе внеочередного заседания Совета по физической культуре и спорту также обсудили актуальные вопросы спортивного сотрудничества на площадке Содружества. В частности, был рассмотрен вопрос о проведении чемпионатов, первенств и кубков СНГ по отдельным видам спорта.

Следующее заседание данного Совета состоится в 2022 году в Ташкенте.