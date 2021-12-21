В Фергане чиновникам будут платить деньги за каждый сброшенный килограмм

В Ферганской области будут платить чиновникам деньги за каждый сброшенный килограмм. Эти нововведения анонсировал хоким Ферганской области Хайрулла Бозоров, сообщают местные СМИ.

За каждый сброшенный килограмм чиновник будет получать 500 тысяч сумов. Если он похудеет на 5 кг, то получит 2,5 миллиона сумов. По словам хокима, в дальнейшем этот опыт можно будет распространить на всю страну.

"Это правило также будет распространяться и для обычных людей. Для проверки показателей похудения нужно будет зарегистрироваться в местных поликлиниках, и там измерять вес", – сказал Хайрулла Бозоров.