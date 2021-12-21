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Уроженца КР, незаконно проживавшего в Ирландии 20 лет, приговорили к штрафу

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- Айжан Мамбеталиева
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Окружной суд Бандона в Ирландии вынес приговор 50-летнему уроженцу Кыргызстана Леонтию Беликову к штрафу в 3 тысячи евро за незаконное нахождение на территории страны на протяжении 20 лет. Об этом сообщило издание Irish Examiner.

По данным издания, Беликов прибыл в Ирландию 20 лет назад в грузовом контейнере и с поддельными документами, в которых говорилось, что он гражданин Литвы.

Суд решил не назначать тюремного заключения, но обязал выплатить штраф в 3 тысячи евро за незаконное нахождение на территории государства, использование поддельного литовского паспорта и за отказ предоставить полиции удостоверение личности. В суде было выдано распоряжение об утилизации поддельного паспорта, поддельных водительских прав и других поддельных документов мужчины. Леонтий Беликов полностью признал вину в суде по пяти пунктам обвинения.


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URL: https://www.vb.kg/411189
Теги:
граница, Ирландия, Кыргызстан
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