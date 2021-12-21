В центрах наркологии и психического здоровья медперсонал сокращать не будут

Объединение Республиканских центров наркологии и психического здоровья не повлечет за собой негативных последствий для медицинского персонала. Все врачи, медсестры и санитары продолжат работать. Небольшое сокращение коснется административно-управленческого штата, однако им будет выплачена компенсация в виде двухмесячной заработной платы, сообщает пресс-центр Минздрава КР.

"Беспокойство сотрудников понятно. И это правильно, что врачи и медсестры открыто выражают свое мнение. Я, в свою очередь, готов беседовать с каждым, объяснять необходимость объединения центров. Скажу так, что большинство персонала поддерживает обновления. Такое решение, и по-моему, своевременное. Ведь связи с пандемией коронавируса встал вопрос реструктуризации организаций здравоохранения. При этом главной задачей было сохранить амбулаторные и стационарные отделения, коечный фонд, экспертные службы. А высвобожденные средства за счет оптимизации пойдут на укрепление материально-технической базы", - сообщил директор Республиканского центра психиатрии и наркологии Руслан Токубаев.

По его данным, для психиатрических больных будут сохранены 460 койко-мест, для наркологических - 200. В РЦПЗ достаточно места, чтобы вместить обе службы.

СПРАВКА

Согласно международным стандартам, психиатрия и наркология относится к одной нозологической единице, как психические заболевания. По международной классификации болезней (МКБ- 10) они находятся в одной рубрике F. К такой практике присоединились и многие другие страны бывшего советского союза, такие как Казахстан, Беларусь и др.

Эксперты ВОЗ в Стратегии развития здравоохранения до 2030 года также рекомендовали объединение этих служб.