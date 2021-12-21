Кыргызстан отмечает 120-летие Юсупа Абдрахманова. Прямая трансляция в 11.00

В 11 часов по всем государственным телеканалам Кыргызстана, центральным и оболастным, начнется прямая трансляция торжественного заседания в Кырнацфилармонии, посвященного исполняющемуся сегодня, 21 декабря, 120-летию выдающегося государственного деятеля Юсупа Абдрахманова (годы жизни 1901-1938, он был первым главой правительства Советского Кыргызстана в 1927-1933 годах).

Об этом vb.kg сообщили в администрации главы государства.

Президент Садыр Жапаров принимает участие в сегодняшнем торжественном заседании.

Напомним, что старший из правнуков Юсупа Абдрахманова, бишкекский историк Астемир Абдрахманов, накануне торжественного заседания передал народу Кыргызстану бесценные реликвии – рукописный Дневник Юсупа Абдрахманова и золотой Особый знак "Ак Шумкар" Героя КР, которым посмертно награжден великий Юсуп.