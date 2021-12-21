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Пожар на складе ГСМ локализован: мэр Бишкека находится на месте ЧП

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- Алина Мамаева
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Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев с самого утра находится на месте возгорания склада горюче-смазочных материалов на пересечении проспекта Жибек-Жолу и улицы Тимирязева.

В настоящее время пожар локализован. Для тушения задействованы 3 пожарных команды противопожарных управлений Первомайского, Свердловского и Октябрьского районов Управления МЧС по городу Бишкеку, а также на место прибыли водовозы ПЭУ "Бишкекводоканал".

Кроме того, глава муниципалитета созвал экстренное совещание с участием всех городских служб для выяснения обстоятельств, повлекших возгорание.


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URL: https://www.vb.kg/411195
Теги:
пожар, Бишкек, Кыргызстан
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