Пожар на складе ГСМ локализован: мэр Бишкека находится на месте ЧП

Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев с самого утра находится на месте возгорания склада горюче-смазочных материалов на пересечении проспекта Жибек-Жолу и улицы Тимирязева.

В настоящее время пожар локализован. Для тушения задействованы 3 пожарных команды противопожарных управлений Первомайского, Свердловского и Октябрьского районов Управления МЧС по городу Бишкеку, а также на место прибыли водовозы ПЭУ "Бишкекводоканал".

Кроме того, глава муниципалитета созвал экстренное совещание с участием всех городских служб для выяснения обстоятельств, повлекших возгорание.