Японские ученые разработали вакцину против старости

Японские ученые разработали вакцину, способную выводить стареющие клетки из организма, замедляя процесс старения. Об это сообщает iz.ru - информационный портал газеты "Известия", Ren TV и 5 канала.

Профессор Университета Джунтендо в Японии Тохру Минамино объяснил действие данного препарата.

"Мы нашли особый маркер, указывающий на клетки старения. И наша вакцина работает таким образом, что она выявляет эти маркеры и удаляет клетки старения из нашего тела", - рассказал Минамино телеканалу Ren TV.

По словам ученого, разработанное средство позволит в дальнейшем бороться с такими возрастными заболеваниями, как деменция, сахарный диабет и атеросклероз.

Уже завершены испытания препарата на мышах. Сейчас вакцину тестируют на обезьянах. В планах провести исследования на человеке.

При этом первоначальные испытания на грызунах, по словам Минамино, показали, что с вакциной мыши дольше живут. Также он подчеркнул, что и люди, и мыши подвержены одинаковым заболеваниям, однако спешить приступать к исследованиям на людях пока не стоит.

"Я верю, что мы очень близки к запуску вакцины для людей. Нам нужно идентифицировать еще несколько маркеров для клеток старения, и мы легко создадим вакцину", - заключил японский ученый.

Кроме того, он добавил, что на данный момент обнаружен лишь один маркер стареющих клеток, и работа над поиском разных маркеров для каждого заболевания продолжается.