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Дети с нарушениями слуха получили новые книги и учебные материалы

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- Алина Мамаева
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Специальной общеобразовательной школе-интернат для глухих детей, в которой учатся 309 школьников, переданы более 100 книг и 12 наборов канцелярских товаров для арт-терапии. Торжественная церемония вручения печатных пособий прошла 16 декабря с участием учеников, преподавателей школы и представителей Фонда Евразия Центральной Азии в Кыргызстане (ФЕЦА) и Фонда "Сорос-Кыргызстан". Об этом сообщает пресс-служба Фонда "Сорос-Кыргызстан".

Основное содержание книг, переданных во время церемонии, предназначены для учащихся начальной школы. В комплекте есть книги методического содержания по организации психолого-педагогического сопровождения и по проведению инклюзивных профориентационных кампаний среди учащихся старших классов. Переданные пособия также направлены и на реализацию семейно-центрированного подхода, развитию активной родительской позиции в образовании своего ребенка.

Данная поддержка в рамках образовательного проекта, реализуемого ФЕЦА, при поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан", направлена на совершенствование образовательного процесса для детей с нарушениями слуха. Начиная с 2010 года, проектом было охвачено 419 школ, 6 тысяч 511 детей, 7 тысяч 805 родителей, а также 1 тысяча 567 педагогов ОО и ВУЗов.

Деятельность данных школ поддерживаются КР в целях выполнения Марракешского договора.

В 2022 году к 419 школам будут добавлены по плану еще 38 школ, количество детей будет увеличено на 336 детей, 496 родителей и 205 учителей.

Кроме этого, участники мероприятия обсудили дальнейшие планы по интеграции детей с нарушениями слуха в общество, включая создание групп по интересам совместно с соседними общеобразовательными школами. Также рассматриваются вопросы дальнейшего профессионального самоопределения выпускников школ.

Со своей стороны руководство школы выразило готовность развивать стратегические направления по укреплению взаимоотношений учащихся с членами семей.


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URL: https://www.vb.kg/411200
Теги:
дети, Кыргызстан
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