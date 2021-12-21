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В РФ выступили за ведение трудовых виз для мигрантов из Центральной Азии

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- Евгений Денисенко
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Председатель партии "Справедливая Россия – За правду", руководитель партийной фракции в Госдуме РФ Сергей Миронов призвал ввести трудовые визы для мигрантов из Центральной Азии и повысить ответственность их нанимателей, сообщили в пресс-службе партии.

Как отмечает парламентарий, действующее законодательство обязывает работодателя получить разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, информировать о заключении и расторжении трудовых договоров с гражданами других стран. За нарушение этих обязательств предусмотрены серьезные санкции.

"Вполне обоснованные требования, но в законе есть исключения, когда их можно не соблюдать: если дело касается найма специалистов высокой квалификации, а также тех, кому не нужно получать визы, - уточнил Сергей Миронов. - Вот так одним махом уравняли профессионалов экстра-класса с малоквалифицированной рабсилой из среднеазиатских республик, поощрили и тех предпринимателей, кто привлекает опытных специалистов и-за рубежа, и тех, кто эксплуатирует за гроши малограмотных гастарбайтеров".

Миронов проинформировал, что подготовит поправки в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", который лишит неоправданных льгот нанимателей дешевой рабсилы: "Так мы, даже не меняя режим въезда в РФ, начнем вводить миграцию в разумные рамки. А уже следующим шагом должно стать введение рабочих виз при условии официального приглашения работодателя".

При этом Сергей Миронов категорически не согласен с высказываниями о якобы антимигрантской позиции партии.

"Не надо передергивать! Никто не думает закрывать въезд в страну. Но нужны четкие правила игры, а не хаос. Сейчас огромное число мигрантов занято в "сером" и "черном" секторах, или перебивается случайными заработками. Все это ведет к ухудшению криминогенной обстановки. Мы заранее должны знать, куда и кем человек едет работать. Пусть предприниматель сначала получит разрешение на найм, а потом отчитается – принят ли приглашенный иностранец на работу. Если приглашение – фикция, мошенников надо судить, а неоформленных мигрантов – выдворять из страны. Только так можно постепенно навести здесь порядок", – заявил парламентарий.


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URL: https://www.vb.kg/411203
Теги:
Россия, трудовая миграция, Кыргызстан, трудовые мигранты в РФ
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