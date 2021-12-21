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Роддома получат вентиляционное оборудование для спасения новорожденных

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- Алина Мамаева
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30 аппаратов для неинвазивной респираторной поддержки новорожденных (CПAП аппараты) для 7 родильных отделений страны были переданы сегодня в Министерстве здравоохранения с участием министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, посла Японии в Кыргызской Республике Сигэки Маэда и представителя ЮНИСЕФ в КР Кристин Жольм. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

30 аппаратов для искусственной вентиляции легких новорожденных, c увлажнителями воздуха, устройствами для смешивания воздуха/кислорода, с литиевыми батареями и комплектующими, были закуплены ЮНИСЕФ при финансовой поддержке правительства Японии на сумму 14 миллионов сомов (165 тысяч 300 долларов).


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URL: https://www.vb.kg/411205
Теги:
Минздрав, Кыргызстан
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