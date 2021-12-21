Роддома получат вентиляционное оборудование для спасения новорожденных

30 аппаратов для неинвазивной респираторной поддержки новорожденных (CПAП аппараты) для 7 родильных отделений страны были переданы сегодня в Министерстве здравоохранения с участием министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, посла Японии в Кыргызской Республике Сигэки Маэда и представителя ЮНИСЕФ в КР Кристин Жольм. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

30 аппаратов для искусственной вентиляции легких новорожденных, c увлажнителями воздуха, устройствами для смешивания воздуха/кислорода, с литиевыми батареями и комплектующими, были закуплены ЮНИСЕФ при финансовой поддержке правительства Японии на сумму 14 миллионов сомов (165 тысяч 300 долларов).