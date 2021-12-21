В США умер первый пациент с омикрон-штаммом

Об этом сообщает Российское агентство международной информации "РИА Новости", с ссылкой на ABC News.

"Представители округа Харрис лишь уточнили, что умерший пациент - мужчина старше 50 лет, который не был привит и имел серьезные проблемы со здоровьем", - говорится в публикации.

Ранее стало известно, что за прошлую неделю "омикрон" стал доминантным штаммом COVID-19 в США, составив 73,2 процента всех подтвержденных случаев. При этом неделей раньше вариация имела лишь 12-процентную долю, а остальные случаи приходились на "дельту". Впервые ее зарегистрировали в стране 1 декабря.

Новую разновидность SARS-CoV-2 - B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Она содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме коронавируса указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.