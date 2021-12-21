Минобороны РФ вновь вывезло из Афганистана граждан, в том числе Кыргызстана

Тремя специальными бортами Министерства обороны РФ организована уже четвертая за последнее время эвакуация из Афганистана граждан России и ряда других государств, в том числе Кыргызстана. Этими же самолетами в Кабул была доставлена третья партия российской гуманитарной помощи.

По сообщению российских СМИ, из Афганистана на этот раз вывезено около 200 россиян, граждан Кыргызстана и афганских студентов, проходящих обучение в вузах РФ.

На всех российских военно-транспортных самолетах Ил-76 для обеспечения полета эвакуированных был сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания. Вес доставленной гумпомощи, включающей продовольственные товары и медикаменты, составил 36 тонн.

Такую эвакуацию военное ведомство РФ ведет с конца августа. За это время в общей сложности вывезено около 800 граждан России, Беларуси, Армении, Украины и Афганистана, доставлено в Кабул почти 100 тонн гуманитарной помощи. Министерство обороны по поручению Владимира Путина создало для этой цели группировку из трех бортов. Вывоз людей осуществляется при содействии МЧС и МИД России.