Президент: Жусуп Абдрахманов заложил основы нашей сегодняшней независимости

"Рискуя своей жизнью ради народа, Жусуп Абдрахманов заложил основы нашей сегодняшней независимости", - сказал президент Садыр Жапаров сегодня, 21 декабря, на торжественном мероприятии, посвященном 120-летию выдающегося государственного деятеля, одного из родоначальников кыргызской государственности Жусупа Абдрахманова.

Приводим текст выступления главы государства (свободный перевод):

"Уважаемые соотечественники!

В этом году мы отметили 30-летие суверенитета страны и провели ряд мероприятий дабы прославить славные деяния наших предков, оставивших в наследие независимость.

Под предводительством Манаса и Барсбека наши праотцы прошли через долгий и трудный путь, жертвовали своими жизнями за независимость Родины и свободу народа, передав следующим поколениям прекрасную кыргызскую землю! Их имена хорошо известны в народе. Наш народ, с момента возникновения слагал песни о своем пути и создал не имеющий аналогов в мире эпос "Манас", в котором отражены традиции, обычаи, культура и в общем жизненная философия нации.

В данном великом сказании, являющимся священным благословением предков, приведены слова Манаса Великодушного: "Из птицы он воспитал сокола, а из людей - создал народ". В них словно заложены не только искусство по национально-государственному строительству, но и назидание нам, ответственность, возложенная на нас, и долг перед будущими поколениями.

Клич предков: "Не разобщайтесь, кыргызы, не делитесь!" заложен в сердце каждого кыргыза и вызывает высокое чувство патриотизма!

Жусуп Абдрахманов посвятил свою жизнь становлению кыргызской нации и государственности. Творец предначертал Жусупу Абдрахманову великую и в то же время непростую судьбу. Однако Жусуп, стремившийся создать кыргызскую государственность, не поддался невзгодам судьбы, не отклонился от выбранного пути и в конце достойно встретил смерть.

Жусуп Абдрахманов, принявший активное участие в становлении кыргызской государственности в возрасте чуть более двадцати лет, с глубоким удовлетворением записал в дневнике, что "волей судьбы стал свидетелем величайших исторических событий".

В те годы Жусуп Абдрахманов встречался с вождем советской власти Лениным и даже открыто написал два письма об ошибочной политике центрального руководства самому Сталину, которому никто не смел перечить.

Воодушевленный уникальной эволюцией национального возрождения, Жусуп Абдрахманов, который был непосредственным участником этих событий, спешил запечатлеть каждое мгновение, каждый день, каждое событие на бумаге, что показывает его великие намерения.

Создатель также благословил его возможностью испытать советскую модернизацию. Однако он понимает, что пост главы правительства - это не просто должность, но и редкая историческая роль, и поэтому борется за важные изменения и экономические проекты в Кыргызстане. Вместе с этим он с тревогой предчувствует некоторые события, которые в конечном итоге постигнут его и приведут к катастрофическим последствиям.

Рискуя своей жизнью ради народа, Жусуп Абдрахманов заложил основы нашей сегодняшней независимости.

Я говорю это потому, что он в начале 1930-х годов выдвинул идею преобразования Кыргызстана из автономной республики в союзную и внес непосредственный вклад в реализацию этой мечты.

Мы, нынешнее поколение, видим плоды усилий того времени, напряженную борьбу, начатую Жусупом Абдрахмановым.

Дорогие братья и сестры!

Нам удалось создать на государственном уровне оргкомитет по празднованию 120-летия со дня рождения нашего великого человека, такого как Жусуп Абдрахманов, и провести ряд мероприятий.

31 августа Жусупу Абдрахманову было присвоено высшее государственное звание "Кыргыз Республикасынын Баатыры". Тем самым можно сказать, что мы выполнили свой долг перед Жусупом Абдрахмановым, заложившим основу кыргызской государственности.

Я всегда говорил, что для меня большая честь оценить многовековой героизм человека, оставившего великое наследие своим потомкам и сохранившего нашу государственность.

Теперь хотелось бы остановиться на мероприятиях, проводимых в рамках 120-летия Жусупа Абдрахманова.

В Государственное архивное агентство поступила информация из архивов Президента Республики Казахстан, Государственного архива Алматинской области, Центрального архива аудио- и кинофотодокументов страны были обнаружены и оцифрованы 13 документов на 33 страницах, и 33 фотодокумента, принадлежащих Жусупу Абдрахманову.

Обнаружены и отсканированы цифровые копии 19 аудиовизуальных документов по социально-политической истории российских архивов и архивов государственных кинофотодокументов России.

Также 39 архивных документов на 155 страницах о Жусупе Абдрахманове обнаружены в Государственном архиве социально-политической истории Российской Федерации в Москве.

Документальный фильм известного кинорежиссера Эрнеста Абдыжапарова, посвященный жизни и политической деятельности Жусупа Абдрахманова, был бесплатно показан во всех кинотеатрах страны.

Также вышла в свет научная книга доктора исторических наук, профессора А.С. Ормушева и историка В. Жумалиевой "Жусуп Абдрахманов - великий государственный деятель", посвященная жизни и политической деятельности Ж. Абдрахманова.

На издание документального сборника "Великий Жусуп Абдрахманов и его эпоха" из резервного фонда президента КР выделено 390 000 сомов.

На заседании Комиссии при Кабинете Министров Кыргызской Республики по увековечиванию памяти выдающихся деятелей Кыргызской Республики 9 декабря 2021 года было одобрено решение присвоить Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики имя Жусупа Абдрахманова.

В Чолпон-Ате будет открыт парк имени Жусупа Абдрахманова, в котором планируется открыть его памятник.

Недавно, в преддверии сегодняшнего заключительного мероприятия, я вместе с потомками Абдрахманова передал в Кыргызский национальный исторический музей подлинник дневника выдающегося деятеля Жусупа Абдрахманова.

Я объявил эту рукопись, один из важнейших политических документов нашей национальной судьбы в двадцатом веке, национальным наследием, которая должна быть под особой защитой. Таким образом, дневник Жусупа Абдрахманова стал одним из самых ценных экспонатов музея.

Еще одна хорошая новость - опубликована полная версия дневника Жусупа Абдрахманова, анализировавшего суть каждого события своего времени, его успехи и последствия.

Удивительно, что дневник, в котором отражены все события сталинских репрессий, охвативших миллионы ни в чем не повинных людей, попал в руки разъяренного Иосифа Сталина, но не исчез бесследно, а сохранился.

Тем временем, после многих лет скитаний, нам наконец удалось заполучить его - безмерную добычу для нашего народа. Когда я смотрю на желтые страницы дневника, где линии выстраиваются, как бусинки, сопереживаю вместе с сыном великого народа, но я благодарен за то, что рукопись дошла до нас.

Вместе с тем, какая ответственность, какая мудрость и какое мужество, что Абдрахманов осознавал необходимость установления национальной республики за короткий промежуток времени, необходимость быстрого освоения республиканских идеалов, и прошел через тяготы переходного периода из одной социальной системы в другую!!!

Можно с уверенностью сказать, что такой особенный дневник - наше бесценное наследие и один из важнейших политических документов. Я убежден, что люди, называющие себя гражданами Кыргызстана, с уважением читают сочинения и отдают дань уважения такому выдающемуся государственному деятелю, который рождается раз в сто лет.

Кто может сказать, что у великого народа с 3000-летней историей, у которого были такие сыновья, как Манас и Жусуп, что еще не будет сыновей и дочерей, которые будут лидерами народа! Поэтому я могу точно сказать, что Кыргызстан, кыргызский народ, станет процветающей страной со светлым будущим!

Мы - счастливый кыргызский народ, у которого есть такие сыновья, как Жусуп Абдрахманов, являющийся одним из основателей государственности.

Что может быть быстрее времени! Однако бессмертное наследие основателей государства, таких как Жусуп Абдрахманов, его великое служение Родине, великие патриотические качества будут с нами и останутся прекрасным примером для будущих поколений того, как жить и служить народу и земле.

Чтобы уважать и ценить кыргызское государство, важно знать его прошлое и учить ему будущие поколения. Перед нами стоит большая задача - изучить роль современников Абдрахманова, старшего и молодого поколения, в становлении кыргызского государства.

Я говорю это потому, что в 2022 году будет отмечаться 100-летие проекта государственных деятелей Абдыкерима Сыдыкова и Ишенали Арабаева по созданию горного кыргызского региона. Мы намерены провести эти мероприятия на хорошем уровне.

Достигнув этих благородных целей, мы объединим наших людей и предотвратим расколы в обществе! Где гармония, там и счастье!

Давайте почитать и хранить великое наследие Жусупа Абдрахманова и его соратников! Построим процветающий и единый Кыргызстан!".