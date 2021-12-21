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Хурму и ткани незаконно пытались ввезти из Таджикистана в Кыргызстан

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- Алина Мамаева
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что 20 и 21 декабря 2021 года пограничники Лейлекского пограничного отряда пресекли незаконный провоз грузов через границу.

20 декабря в селе Эски-Оочу Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд ПС ГКНБ обнаружил автомашину Mercedes Benz Sprinter. Увидев пограничный наряд, водитель не подчинился требованиям пограничников остановиться, машина продолжила движение, но была остановлена другим пограничным нарядом на участке дороги сел Жаңы-Жер и Максат Лейлекского района.

Водитель был задержан. Им оказался гражданин КР З.А., 1982 г.р.

В ходе досмотра автомобиля пограничный наряд обнаружил контрабандный груз – 116 рулонов ткани для пошива одежды. Необходимые сопроводительные документы на груз отсутствовали.

21 декабря на участке села И. Раззаков Лейлекского района пограничный наряд ПС ГКНБ КР задержал автомашину Mercedes Benz Sprinter под управлением гражданина КР Д.М.у., 1992 г.р.

Водитель пытался незаконно провезти из Таджикистана в Кыргызстан 3 тонны хурмы без соответствующих документов.

В обоих случаях, после оформления протоколов задержанные водители и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/411211
Теги:
Погранслужба, Кыргызстан
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