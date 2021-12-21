Милиция разыскивает 10-летнего мальчика. Он пропал два дня назад

ОВД Сокулуского района разыскивается без вести пропавший несовершеннолетний Семенов Данил Сергеевич 2011 года рождения. 19 декабря 2021 года примерно в 15 часов он вышел из дома и не вернулся.

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы русые, лицо в веснушках.

Был одет: спортивные штаны черного цвета, кофту черного цвета, жилетку черного цвета, калоши черного цвета.

При этом сообщаем, что указанный несовершеннолетний ранее неоднократно сбегал из дома, в котором проживает со своей бабушкой.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят обращаться по телефонам:

деж. часть ГУВД Чуйской области: (0312) 43-01-27, (0312) 43-88-85,

деж. часть ОВД Сокулуского района: (0312) 60-75-67, (0558) 86 14 86,0709 35-35-29 (группа розыска).