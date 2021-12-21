В женской колонии состоялось открытие изолированных участков

Сегодня, 21 декабря, состоялось открытие изолированных участков в исправительной колонии №2 для содержания осужденных женщин, расположенной в селе Степное Аламудунского района Чуйской области.

В церемонии приняли участие директор Ситуационного центра администрации президента Адилет Джанузаков, председатель Службы исполнения наказаний Аскат Эгембердиев, заместитель секретаря Совета безопасности Замирбек Надырбеков, министр юстиции Аяз Баетов, представители международных организаций, личный состав СИН.

Участники осмотрели корпус для содержания на строгих условиях отбывания наказания общего режима и изолированный участок строгого режима, который состоит из корпуса для содержания на строгих условиях отбывания наказания строгого режима и корпуса для содержания на обычных и облегченных условиях.

Также произведен осмотр швейного производства при государственном предприятии "Келечек", хлебопекарного цеха, медицинской части, детского дома и операторской комнаты видеонаблюдения.

Далее перед личном составом и приглашенными гостями выступил председатели СИН Аскат Эгембердиев, отметивший важность сегодняшнего мероприятия.

"Строительство этих объектов велось в соответствии с требованиями пенитенциарного законодательства, согласно которому установленный в пенитенциарных учреждениях республики режим предусматривает раздельное содержание осужденных различных категорий. Это одно из важнейших требований режима, и его правильное выполнение зависит от безопасности не только отдельных пенитенциарных учреждений, но и системы в целом", - сказал он.

Глава СИН подчеркнул, что в рамках продолжающейся судебной реформы в Кыргызстане внесены изменения в пенитенциарное законодательство, чтобы осужденные отбывали наказание в обычных, облегченных и строгих условиях.

По его словам, меры по изменению условий содержания в зависимости от поведения спецконтингента и соблюдения правил содержания под стражей являются действенным элементом пенитенциарной системы как средство воздействия на осужденных, а также фактором, способствующим их законопослушному поведению.

"Созданные участки создают необходимые условия для эффективного осуществления пенитенциарной деятельности, дифференцированного и индивидуального подхода к различным категориям осужденных в исправительно-воспитательном воздействии, соблюдении прав осужденных и их защите от криминальной сферы и предусматривает изменение условий их содержания. Я уверен, что такие текущие реформы будут успешно продолжены и что градация условий заключения будет постепенно обеспечиваться во всех пенитенциарных учреждениях страны в соответствии с пенитенциарным законодательством", - отметил председатель СИН Аскат Эгембердиев.

Отметим, что учреждение № 2 СИН является единственной исправительной колонией, где содержатся несовершеннолетние девочки, впервые осужденные и ранее отбывавшие наказание в виде лишения свободы

Строительство изолированного участка строгого режима с тремя условиями содержания произведено в рамках судебно-правовой реформы в Кыргызстане. Строительные работы были начаты в июле 2020 года и завершены в ноябре 2021 года.

Осуществлено строительство и ремонтные работы следующих объектов:

общежитие на 40 мест; общежитие на 24 мест; общежитие на 80 мест; 2 автономные котельные; асфальтобетонное покрытие площадки учреждения №2; ремонт контрольно-пропускного пункта.

Общая сметная стоимость объектов составила 169 миллионов 979 тысяч 407 сомов, выделенных из республиканского бюджета.

Создание изолированного участка строгого режима позволит раздельно содержать различные категории осужденных женщин в соответствии с определенным режимом содержания, что в свою очередь позволит исключить влияние наиболее опасной, отрицательной части осужденных на других лиц, отбывающих наказание.