ГКНБ: Аскару Акаеву предъявлено новое обвинение по соглашению с "Камеко"

Госкомитет национальной безопасности называет недостоверными заявления о снятии всех обвинений с бывшего президента Аскара Акаева по делу "Кумтор". В связи с этим ГКНБ считает необходимым довести до общественности объективную информацию о предварительных результатах расследования данного уголовного дела.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что заявления о снятии обвинений с Акаева делали лица, не имеющие отношения к расследования, а соответственно, "не владеющие достоверной информацией по делу и умышленно вводящие общественность в заблуждение ради самопиара".

"ГКНБ считает необходимым довести до общественности, что расследование по делу "Кумтор", в том числе в отношении Аскара Акаева, продолжается. Более того, бывшему президенту Аскару Акаеву предъявлено новое обвинение по эпизодам заключения генерального соглашения с компанией "Камеко" в 1992 году и реструктуризации проекта "Кумтор" в 2003 году", - говорится в сообщении.

Отмечено, что Аскар Акаев полностью признал свою вину в совершении вышеперечисленных преступлений и активно сотрудничает со следствием, а его выезд за пределы страны предварительно согласовывается со следователем, как и его прибытие в город Бишкек.

При этом расследование уголовного дела продолжается и устанавливаются другие факты совершения преступлений, связанных с реализацией проекта "Кумтор".

"По результатам проведенных следственных действий фигурантам дела будет дана соответствующая юридическая оценка.

Таким образом, распространяемая отдельными лицами информация о прекращении уголовного дела в отношении Аскара Акаева не соответствует действительности", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.

ГКНБ призывает воздерживаться от распространения недостоверной информации и введения общественности в заблуждение по актуальным вопросам, вызывающим особый интерес у граждан страны.