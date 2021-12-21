В Чуйской области двух мужчин задержали за хулиганство

В Чуйской области задержали двоих подозреваемых в избиении, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 11 ноября в территориальную больницу Московского района обратился Д. Ч., 1977 года рождения, с телесными повреждениями. Медики сообщили об этом в районное РОВД, где завели дело по ст. 280 "Хулиганство" УК КР. Начали досудебное производство, назначили нужные экспертизы.

Выяснилось, что в тот же день мужчина поспорил с неизвестными на территории частной организации в одном из сел Московского района, где он работает. Словесная перепалка закончилась избиением.

По подозрению в совершении этого преступления милиционеры ГУВД Чуйской области и ОВД Московского района задержали 25-летних Р. З. и К. К. Их доставили в ИВС.

Расследование продолжается.