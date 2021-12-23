Новогодние елки Кыргызстана: красавицы без пафоса и излишеств

До Нового года осталось чуть больше недели. По традиции самым главным символом праздника считается елка с шарами и гирляндами. Мы решили узнать, как проходит подготовка к празднованию в городах Кыргызстана. И, как оказалось, во многих городах республики местные власти решили экономить на новогоднем украшении, а иногда и вовсе обходиться старым убранством. Vb.kg собрал фотографии елочных красавиц из разных уголков республики.

Кочкор-Ата

Власти села Кочкор-Ата Джалал-Абадской области удивили соцсети самой грустной елкой. Пользователи назвали ее "елка-ракета", "девушка без мейка", "новогодний минимализм от власть имущих" и "какой год, такая и елка".

"Сколько на эту "красоту" потратила местная власть?" - задаются вопросом они.

После волны критики власти города собрали все же украсили "елку-ракету" светящимися гирляндами.

Ош

Первыми в республики зажгли новогоднюю ёлку на центральной площади города Оша. Высота ошской елки составляет 31 метр. Больше всего пользователям соцсетей понравились закрепленные на елке олени из упряжки Санта-Клауса. В мэрии Оша не уточнили сумму расходов на украшение елки и центральной площади.

Талас

В Таласе установили живую 14-метровая ель. Как сообщает руководитель городского коммунального предприятия Кубаныч Жумабеков, на новогодние украшения из городской казны было выделено 154 тысячи 350 сомов.

Каракол

В Караколе в прошлом году установили елку рекордной высоты - 21 метр, но из-за сильного шквального ветра она упала. Поэтому в этом году у местных жителей одно из главных требований к городским властям – как можно крепче закрепить зеленую красавицу.

Нарын

В Нарыне в этом году деньги на покупку елки не выделялись, поэтому центральную площадь города украсила 12-метровая елка из старых запасов и с прошлогодними украшениями. Ее купили еще в 2019 году за 1,5 млн сомов и используют уже третий год. В диаметре зеленая красавица 4,5 метра.

Бишкек

Самая богатая елка в республике оказалась в центре Бишкека. На центральной площади Ала-Тоо зажгли главную елку страны 17 декабря.

Высота лесной красавицы 25 метров, диаметр у основания - 12,5 метра. Кстати, эту новогоднюю искусственную ель в 2015-м Кыргызстану подарил Китай. В этом году закупили новые игрушки и украшения. Мэрия сообщила, что на украшение елки и площади Ала-Тоо потратили 5 миллионов 687 тысяч 500 сомов. Эти деньги потратили на 14 тысяч 200 метров гирлянды, 7 тысяч 500 метров дюралайта, 8 тысяч 420 метров королевской мишуры. Главную елку украшают 296 игрушек в виде снежинок и светящихся шаров.

Баткен

В Баткене в этом году вообще отказались от елки и праздничного украшения города, а на сэкономленные средства мэрия пообещала закупить подарки детям из малоимущих семей.

"Два года длится пандемия коронавируса. Мы решили, что елку можно отложить и на следующий год. Всего на новогодние мероприятия выделяется 185 тысяч сомов. Из них только на елку тратится 100 тысяч. Стоит ли ради двух-трех дней тратить столько средств? Еще плюсуйте средства, необходимые на праздничное освещение, пиротехнику. В этом году каждая организация сама украсит прилегающую территорию к празднику", - сообщил мэр Баткена Имамназар Бурканов.