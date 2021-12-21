Американец арендовал билборд и превратил его в анкету для знакомств

Житель американского штата Техас арендовал билборд, чтобы найти вторую половинку, передает Daily Mail.

Согласно данным издания, мужчина по имени Джим Бэйс решил установить гигантский рекламный щит на шоссе в Техасе в надежде найти "хорошую женщину".

На рекламном щите фото Бэйса в ковбойской шляпе и надпись: "Требуется хорошая женщина 50-55 лет для бесед, прогулок и взаимных добрых поступков". Также указан номер телефона, по которому можно связаться со специально созданным ящиком голосовой почты.

"Сейчас не так, как в школьные годы, когда познакомиться с кем-то легко. Как встретить кого-то, с кем ты на одной волне? Как создать такое количество случайностей, которые должны произойти, чтобы ты встретил кого-то, с кем ты действительно хорошо сочетаешься?" - сказал Бэйс в интервью Austonia.

Бэйс отметил, что с тех пор как в ноябре было вывешено это объявление, он сходил на четыре или пять свиданий, однако считает, что пока еще не нашел подходящую женщину.

Изначально он пытался знакомиться с женщинами с помощью приложений для знакомств, но ему не повезло, так как он считает, что это не дает представления о подлинной личности человека, и ему трудно координировать свидания с его напряженным графиком, так как он работает шесть дней в неделю. На вопрос, кто же женщина его мечты, Бэйс не удержался и назвал свою главную кандидатуру.

"Дженнифер Энистон не так уж плоха. Я шучу... лишь немножко", - шутливо ответил он.

Бэйс признался, что не хочет встречать Рождество в одиночестве, поэтому попытался найти женщину мечты.