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Американец арендовал билборд и превратил его в анкету для знакомств

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- Алина Мамаева
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Житель американского штата Техас арендовал билборд, чтобы найти вторую половинку, передает Daily Mail.

Согласно данным издания, мужчина по имени Джим Бэйс решил установить гигантский рекламный щит на шоссе в Техасе в надежде найти "хорошую женщину".

На рекламном щите фото Бэйса в ковбойской шляпе и надпись: "Требуется хорошая женщина 50-55 лет для бесед, прогулок и взаимных добрых поступков". Также указан номер телефона, по которому можно связаться со специально созданным ящиком голосовой почты.

"Сейчас не так, как в школьные годы, когда познакомиться с кем-то легко. Как встретить кого-то, с кем ты на одной волне? Как создать такое количество случайностей, которые должны произойти, чтобы ты встретил кого-то, с кем ты действительно хорошо сочетаешься?" - сказал Бэйс в интервью Austonia.

Бэйс отметил, что с тех пор как в ноябре было вывешено это объявление, он сходил на четыре или пять свиданий, однако считает, что пока еще не нашел подходящую женщину.

Изначально он пытался знакомиться с женщинами с помощью приложений для знакомств, но ему не повезло, так как он считает, что это не дает представления о подлинной личности человека, и ему трудно координировать свидания с его напряженным графиком, так как он работает шесть дней в неделю. На вопрос, кто же женщина его мечты, Бэйс не удержался и назвал свою главную кандидатуру.

"Дженнифер Энистон не так уж плоха. Я шучу... лишь немножко", - шутливо ответил он.

Бэйс признался, что не хочет встречать Рождество в одиночестве, поэтому попытался найти женщину мечты.


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URL: https://www.vb.kg/411232
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