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ОсОО "Имарат Строй" сдало жилой дом с рядом грубейших нарушений

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- Асия Канаева
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ОсОО "Имарат Строй" сдало в Бишкеке в эксплуатацию 12-этажный дом с рядом грубейших нарушений. Об этом сообщает на своем официальном сайте Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

На ОсОО "Имарат Строй" поступила жалоба. Она касалась строительства и введения в эксплуатацию 12-этажного жилого дома по улице Чуйкова 299 А в Бишкеке.

Была создана специальная рабочая комиссия, которая выехала на место для контроля качества строительства и оценки соответствия выдачи Акта приема в эксплуатацию от 1 июля 2021 года.

Изучив хронологию получения соответствующих разрешительных документов и посетив объект, комиссия выявила ряд грубейших нарушений при строительстве, а также невыполнение полного объема работ для введения в эксплуатацию, согласно проектной документации.

На данный момент не завершена отделка фасада дома, детская площадка, озеленение прилегающей территории, в здании отсутствуют перила, не закончена отделка лестниц, не работает пассажирский лифт и система пожарной безопасности, нет защитных щитов на приборах электро и водоснабжения и прочее.

На основании проведенной комиссией работы ОсОО "Имарат Строй" будет привлечен к ответственности за несоблюдение безопасности выполнения строительно-монтажных работ, которое ставит под угрозу жизнь и здоровье людей. Все материалы будут переданы в соответствующие органы прокуратуры.


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URL: https://www.vb.kg/411233
Теги:
нарушения, строительство, Бишкек
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