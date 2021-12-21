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Госантимонополия: цены на муку выросли на 5 процентов

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- Алина Мамаева
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В период с 1 по 30 ноября 2021 года оптово-отпускные цены мукомольных предприятий на муку 1 сорта составили от 31-32 сом за 1 кг, отрубей – от 16 до 20 сом за кг. Об этом сообщает пресс-служба Госантимонополии.

Уточняется, что стоимость кормов (отрубей и зерноотходов) у мукомолов в ноябре не повысилась в связи с увеличением переработки на комбинатах по всем регионам.

"На 1 декабря 2021 года стоимость российского зерна составляла 19,5 – 2 тысяч рублей (280 долларов) за тонну, тогда как в сентябре она составляла 19-19,5 тысячи рублей (260-270 долларов). Но, несмотря на рост цен на российское зерно, по данным мониторинга ГААР, резкого повышения цен на муку не произошло", - говорится в сообщении пресс-службы.

В антимонопольном органе отмечают, что повышение цен на муку в период с августа по декабрь составило 5 процентов.

Динамика рыночных розничных цен на отруби остается стабильной. В среднем за август цена на отруби составила 22,2 сома за кг, за декабрь стоимость незначительно повысилась на 0,3 сома или на 0,5 процента и составляет 22,3 сома за кг.

Отмечено, что сглаживающий, стабилизирующий эффект на рынок оказывает Соглашение о сотрудничестве между государственными органами и предприятиями мукомольной отрасли КР, начавшее действовать в августе этого года.


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URL: https://www.vb.kg/411234
Теги:
Госантимонополия, мукомольная отрасль, цены, Кыргызстан
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