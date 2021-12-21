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Актера из "Секса в большом городе" уволили за сексуальное насилие

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- Наталья Крайнова
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Актер Криса Нота, известный по роли Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе", лишился роли в телепроекте CBS "Уравнитель". Его уволили после обвинений в сексуальном насилии. Об этом пишет лента.ру со ссылкой на The New York Times.

"Крис Нот больше не будет сниматься в дополнительных эпизодах "Уравнителя", решение принято незамедлительно", - заявили Universal Television и CBS.

"Уравнитель" - криминальная драма Universal Television и CBS Television Studios. Нот играл в сериале Уильяма Бишопа - бывшего директора ЦРУ и старого друга главной героини шоу, бывшего агента ведомства. Ее роль исполняет Куинн Латифа.

Сообщается, что Нот появится только в тех сериях, которые были сняты до обвинений в сексуальном насилии. Однако пока неизвестно, заменит его другой артист или сценарий сериала полностью перепишут, чтобы убрать из него персонажа Бишопа.

Ранее две женщины, не знакомые между собой лично, рассказали изданию The Hollywood Reporter, что Крис Нот изнасиловал их в 2004 и 2015 годах. По словам одной из них, актер пригласил ее в свою квартиру, сначала без спроса поцеловал, а затем изнасиловал. После ей пришлось обращаться в больницу. Позже к этим обвинениям присоединилась третья женщина. По словам потерпевшей, Нот домогался ее в 2010 году, когда ей было 18 лет.


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URL: https://www.vb.kg/411237
Теги:
изнасилование, кино, США, сексуальные домогательства, фильм
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