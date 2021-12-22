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Кыргызстанка самовольно захватила землю и продала ее. Женщину задержали

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- Алина Мамаева
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В Сокулукском районе задержана женщина по подозрению в самовольном захвате земли и ее продажи другим лицам. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 9 марта 2019 года в ОВД Сокулукского района с заявлением обратилась жительница города Токмок О.Т. Она просила принять меры в отношении малознакомой женщины, которая с 2015 года незаконно продает земельные участки, общей площадью в 0,85 гектаров по 0,4 сотых расположенные в контуре 520 в селе Ново-Павловке принадлежащий заявительнице.

Данный факт был зарегистрирован в Единый реестр преступлений по признакам преступлений предусмотренных статьей 212 (Самовольный захват чужого земельного участка и самовольное строительство на землях сельскохозяйственного назначения с нарушением целевого назначения) УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления была задержана Ш.М., 1963 года рождения.

В настоящее время женщина водворена ИВС ОВД Сокулукского района. Устанавливается причастность данного лица еще к другим аналогичным преступлениям на территории Сокулукского района.

Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/411240
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