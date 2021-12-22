Отдельные наблюдатели специально "раздували" нарушения на выборах?

Более чем 700 международных наблюдателей отметили, что парламентские выборы, прошедшие в Кыргызстане 28 ноября, были честными и мирными. Сомнения озвучил лишь специальный координатор миссии БДИПЧ ОБСЕ. Об этом на круглом столе "Парламентские выборы 2021: особенности общественно-политического процесса" сообщила политический обозреватель Наталья Крек.

По ее словам, комментируя итоги выборов, координатор миссии БДИПЧ ОБСЕ сделал расплывчатое заявление, что заметна воля властей на проведение честных выборов – фундаментальные свободы были соблюдены, кампания была конкурентоспособной, а нарушения – незначительными, но подсчет голосов в контексте сбоя на сайте ЦИК вызывает вопросы.

"Видится прямая связь между этим заявлением и деятельностью таких общественных фондов, как "Общее дело" и "Клооп Медиа". Координатор ОБСЕ как будто подал сигнал переходить к плану "Б". Если в ходе избирательной кампании и в день голосования так называемыеместные наблюдатели, нанятые на деньги западных доноров, искали нарушения, которые можно было бы хоть как-то использовать для дестабилизации ситуации, то после выборов стали раскачивать тему подсчета голосов, раздувая проблему в медийном пространстве. Малейшая погрешность преподносится медиаресурсами, аффилированными этими организациями, как вопиющий случай фальсификации. При этом тема, касающаяся сбоя на сайте ЦИК, упоминается практически в каждой публикации, даже после того, как комиссия, в которую вошли IT-специалисты от всех политических партий, участвовавших в выборах, дала заключение, что сбой не отразился на итоговом подсчете голосов", - отметила Крек.

Как отметила политобозреватель, есть много более незаметных способов "подогнать" результаты голосования, поэтому кажется нелепым, что ЦИК выбрала бы такой топорный метод.

"Откровенно говоря, это выглядит, как преднамеренная провокация, нацеленная скомпрометировать ЦИК и посеять сомнения относительно итогов выборов. После инцидента глава Совбеза Марат Иманкулов сообщил о том, что имела место хакерская атака на сайт. И хотя эта версия не раскручивалась, не исключено, что атака на самом деле была, и к ней могли иметь отношения те, кто был заинтересован найти нарушения", - подчеркнула Наталья Крек.

Напомним, выборы в Кыргызстане состоялись 28 ноября. Новый созыв парламента приступит к работе 23 декабря.