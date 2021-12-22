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Парламентские выборы в КР были свободными, открытыми и прозрачными

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- Евгений Денисенко
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Выборы в парламент Кыргызстана Жогорку Кенеш были свободными, открытыми и прозрачными, также были созданы необходимые условия для международного наблюдения за ними. Об этом говорится в итоговом заявлении Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств, подготовленном по результатам наблюдения за подготовкой и проведением выборов депутатов Жогорку Кенеша.

Отмечается, по информации Исполкома СНГ, что Миссия работала по приглашению Центризбиркома КР и с 8 ноября 2021 года осуществляла мониторинг подготовки и проведения этого важнейшего для страны события, назначенного на 28 ноября. Миссия работала свободно и независимо, руководствуясь законодательством Кыргызской Республики, документами, принятыми в рамках Содружества, не вмешиваясь в ход избирательного процесса и во внутренние дела государства.

В составе Миссии были аккредитованы 190 наблюдателей, представляющих Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Межпарламентскую Ассамблею государств СНГ, Парламентскую Ассамблею ОДКБ, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, а также Исполнительный комитет СНГ. Координировал их деятельность Штаб Миссии, располагавшийся в городе Бишкеке.

Представители Миссии обсуждали ход предвыборной кампании с руководством Центральной комиссии, Министерства иностранных дел, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел КР. Состоялись встречи наблюдателей с кандидатами в депутаты, руководством избирательных штабов ряда политических партий, участвовавших в выборах.

Миссия работала открыто и гласно, ее деятельность освещалась в прессе. Штабом Миссии были выпущены информационные сообщения и промежуточный отчет о ходе наблюдения за подготовкой выборов, даны интервью представителям средств массовой информации.

В процессе мониторинга анализировались такие аспекты, как законодательная база для проведения выборов, формирование избирательных комиссий и их деятельность, списков избирателей, выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов в депутаты, предвыборная агитация и освещение избирательной кампании, работа с жалобами и заявлениями, наблюдение за голосованием и подсчетом голосов избирателей.

Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств пришла к выводам о том, что выборы 28 ноября 2021 года были проведены в соответствии с Конституцией и Конституционным законом КР "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", прошли на альтернативной основе, были свободными, открытыми и прозрачными, отвечали общепризнанным принципам проведения демократических выборов.


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URL: https://www.vb.kg/411248
Теги:
СНГ, Кыргызстан
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