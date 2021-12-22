Омурзак Толобеков: Netflix выкупил права на показ нашего фильма

Основные съемки художественного фильма "Манастын уулу Семетей" ("Сын Манаса - Семетей") завершились. Об этом vb.kg рассказал Омурзак Толобеков сценарист и продюсер фильма.

- Какие съемочные процессы еще не завершены в вашем проекте?

- В июне этого года мы начали проект и к середине декабря завершили основные съемки. На сегодня нам осталось лишь оформить компьютерную графику. Например, для сцены битвы Семетея и Конурбая в массовку требовалось большое количество воинов - всадников. Мы доставили из Казахстана костюмы и оружие, сейчас при помощи графики увеличиваем число участников массовки. Также в эпизоде, где поджигают хан ордо (ханский дворец) Каныкей, где установлено 100 юрт, мы через графику добавили несколько горящих юрт.

- Как прошел закрытый показ фильма?

Закрытый показ фильма состоялся 16 декабря с участием президента КР Садыра Жапарова, историков, сказителей Манаса. Абдылдажан Акматалиев - учёный-литературовед, доктор филологических наук дал высокую оценку. Другие видные деятели Кыргызстана тоже высказались одобрительно. Но не обошлось и без критики, некоторые даже стали писать, что кино вовсе не должно выходить в свет. Однако, когда-то и про Чингиза Айтматова говорили, что он халтурщик. В творческой среде всегда так, даже гениальные творения могут оценены как халтурщина.

-Как вы считаете, почему выступают против выхода фильма?

Люди называют эту тему сакральной и считают, что ее нельзя экранизировать. Трилогия "Манас", "Семетей", "Сейтек" передавалась в устной форме, затем ее перенесли на бумагу – в книги. Далее ее начали транслировать по радио и телевидению, за 40 лет поставлено множество спектаклей. Мы смогли экранизировать это творение и сделать его зрелищным и динамичным. Меня даже пугали тем, что Жоомарт Боконбаев когда хотел снять фильм, внезапно скончался. Я в свою очередь приводил в пример Жалила Садыкова, который написал пьесу, поставил спектакли, получил множество государственных наград и дожил до 80-ти лет. Так что не стоит излишне мистифицировать эпос, народ должен знать о героических поступках Манаса, Семетея и Сейтека. К сожалению, большинство кыргызстанцев не читали эту трилогию и не слышали в исполнении манасчы, хотя это наше наследие. Дай бог через месяц наше кино будет готово к просмотру.

- Расскажите о вашем сотрудничестве с американской стриминговой платформой Netflix?

- Хочу поделиться с вами хорошей новостью, я провел переговоры с дистрибьютерами ведущих мировых сервисов таких как "Netflix", "Amazon". И Netflix выкупил права на показ нашего фильма, он будет транслироваться на мировой стриминговой платформе. Также мы ведем трехсторонние переговоры с Netflix и мировыми кинокомпаниями о снятии сериала на основе нашего фильма.