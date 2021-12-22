Садыр Жапаров поздравил энергетиков с профессиональным праздником

В Кыргызстане сегодня, 22 декабря, президент Садыр Жапаров поздравил работников энергетической отрасли с Днем энергетика КР.

"Кыргызская Республика обладает высоким энергетическим потенциалом, являясь генератором собственных водных ресурсов. Мы находимся у истоков крупнейших в регионе рек, берущих начало от тающих ледников. На территории нашей страны расположены крупные гидротехнические сооружения, которые подают воду в сопредельные государства в вегетационный период.

Вместе с тем существует ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие энергетики и выход страны на экспортоориентированность. В их числе - недостаточный резерв энергомощностей. Обладая большими возможностями для строительства малых и крупных гидроэлектростанций, а также реализации проектов по использованию альтернативных, возобновляемых источников энергии, мы вынужденно инвестируем в развитие электроэнергетической отрасли других стран", - отметил в своем поздравлении глава государства.

Также президент Жапаров в ближайшие годы предлагает решить следующие основные задачи:

провести полномасштабную реконструкцию и модернизацию существующих ГЭС с приростом их мощности до 20%; внедрить новую высоковольтную систему передачи электроэнергии, соединяющей четыре страны в Центральной и Южной Азии (CASA-1000); запустить альтернативные источники энергии, в том числе Куланакскую ГЭС мощностью 100 мегаватт на реке Нарын, а также - в рамках механизма государственно-частного партнерства - Бала-Саруускую ГЭС мощностью 25 мегаватт на Кировском водохранилище в Таласской области, малых ГЭС мощностью 21 мегаватт на Орто-Токойском водохранилище и обводном Чуйском канале в Кеминском районе.

"Всем работникам и ветеранам отрасли желаю крепкого здоровья и новых достижений, счастья и благополучия, безаварийной работы и успехов в вашем нелегком труде, таком важном и нужном всей нашей стране!" - говорится в поздравлении президента.