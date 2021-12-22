В Бишкеке обсудили подготовку женщин-лидеров

В Бишкеке Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов совместно со Структурой ООН-женщины в Кыргызстане провели пост- выборную встречу "Участие женщин лидеров в выборах в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики: результаты и извлеченные уроки" по результатам выборов вЖК, проведенных 28 ноября 2021 года

Во встрече приняли участие члены Центральной избирательной комиссии КР, женщины-депутаты местных кенешей, эксперты и женщины, принявшие участие на прошедших выборах депутатов ЖК КР. Пост-выборная встреча была направлена на то, чтобы вдохновить женщин Кыргызстана расширять свое участие избирательном процессе и процессе принятия решений, активно применять лидерские навыки. Участницы смогли проанализировать опыт участия в прошедшей выборной кампании – представленные возможности, достижения, сложности, извлеченные уроки и обсуждение планов на будущее.

Было сказано, что в ходе подготовки к парламентским выборам было обучено более 250 женщин, баллотировавшихся от политических партий, а также выдвигавшихся по одномандатным округам.

Специально подготовленные тренеры провели 11 тренингов по всех областях республики, нацеленных на улучшение знаний и навыков по ведению избирательной кампании, включая подготовку послания кандидатов, целевую работу с избирателями, планирование и управление избирательной кампанией.

На двухдневных тренингах участниц информировали об особенностях выборного процесса, помогали сформировать понимание избирательного округа, особенностей избирательного участка, по которому идет выдвижение, в первую очередь, для кандидатов-одномандатников и политического ландшафта в целом. Участницы формулировали цели и определяли свою целевую аудиторию и коммуникационные планы для агитационной кампании.

Обучение было проведено международными тренерами с применением руководства по подготовке политических лидеров и кандидатов, разработанного командой по политическому участию Структуры ООН-Женщины. Данное руководство орентировано для использования и адаптации на уровне стран, в которых Структура ООН-Женщины оказывает поддержку женщинам-кандидатам, и адаптировано для Кыргызстана.

Участницы пост-выборной встречи обсудили выборное законодательство, вопросы демистификации участия женщин в выборах, поделились опытом лидерства и участия в выборных кампаниях.

Поднимались вопросым моделирования гендерного равенства в политических правах женщин, укрепления и развития партийного строительства через женское лидерство, взаимодействия политических партий с женскими крыльями парламентских и непарламентских партий.