Фильм "Сальвадор Дали" получил два приза МКФ "Московская премьера"

Фильм кыргызского режиссера Элдияра Мадакима "Сальвадор Дали" получил два приза Третьего Международного фестиваля кино стран Содружества "Московская премьера". Информация об этом размещена на официальном сайте фестиваля.

Картина нашего соотечественника была представлена в конкурсе короткометражных фильмов. Лента получила Диплом жюри Федерации киноклубов России, как лучший фильм конкурсной программы с формулировкой "За смелость напомнить о простых истинах".

Кроме того, фильм удостоился специального приза официального жюри с формулировкой "За воплощение уникального мира детства".

Напомним, что фестиваль "Московская премьера" проходил в российской столице c 17 по 21 декабря.

Данный МКФ существует с 2003 года. Президентом его когда-то был народный артист СССР Алексей Баталов. С 2019 года партнером фестиваля стал Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС). С 2021 года фестивалю оказывает поддержку Министерство культуры России.

"Московская премьера" ставит своей задачей развитие единого культурного и кинематографического пространства стран, ранее входивших в состав Советского Союза.

В различных конкурсных программах фестиваля этого года были представлены картины из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии, Кыргызстана и самой России. Это новые полнометражные и короткометражные фильмы. Мировые премьеры данных лент состоялись на крупнейших кинофестивалях.