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В чествовании артиста Батыра Закирова принял участие посол Кыргызстана

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- Светлана Лаптева
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Узбекистан Ибрагим Жунусов принял участие в международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию народного артиста, родоначальника эстрадного искусства в Узбекистане Батыра Закирова.

В начале мероприятия с приветственным словом выступили министр культуры Республики Узбекистан Озодбек Назарбеков, народный артист Республики Узбекистан Фаррух Закиров и посол КР Ибрагим Жунусов.

Выступая перед участниками конференции, Жунусов отметил, что с именем легенды узбекской эстрады Батыра Закирова, прославившего свою страну далеко за пределами СССР, связана целая эпоха в истории становления и развития эстрадного искусства Узбекистана.

Подчеркнул, что творческое наследие Батыра Закирова, именем которого названы в Узбекистане улицы, школы искусств, не утратило своей значимости и по сей день. В его честь ежегодно проводятся концерты, выставки и фестивали с участием молодых и знаменитых уже вокалистов узбекской эстрады.

Отметив широкое празднование в текущем году 85-летия со дня рождения Батыра Закирова в Узбекистане, пожелал работе международной научно-практической конференции успехов.

В мероприятии также приняли участие народные и заслуженные артисты Азербайджана, Казахстана (в онлайн формате), Узбекистана, известные композиторы, работники культуры республики.

В ходе конференции участники обсудили роль и значение творческого наследия Батыра Закирова в развитии национального искусства.


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URL: https://www.vb.kg/411275
Теги:
Узбекистан, Кыргызстан
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