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В Бишкеке для детей с ОВЗ провели елочное представление

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке сегодня, 22 декабря, в Кыргызской национальной филармонии им. Т.Сатылганова состоялась новогодняя елка для детей с ограниченными возможностями здоровья и воспитанников 11 специализированных дошкольных учреждений и трех вспомогательных школ города.

Новогоднюю сказку посетили порядка тысячи детей. Они посмотрели добрую музыкальную постановку "Путешествие во времени" от детского музыкального театра "Таберик".

С Новым 2022 годом особенных детишек поздравила вице-мэр столицы по социальным вопросам Виктория Мозгачева и вручила всем сладкие подарки.

Отметим, что в органах социальной защиты состоят на учете 7236 детей из малообеспеченных семей, семей инвалидов, участников ЧАЭС, воинов интернационалистов, сирот, полусирот, детей "группы риска". В том числе 3496 детей с ОВЗ до 18 лет, 80 детей находятся в трудной жизненной ситуации и проживают в реабилитационных центрах.


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URL: https://www.vb.kg/411277
Теги:
дети, инвалиды, Новый год, праздник, Бишкек, ЛОВЗ, мэрия
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