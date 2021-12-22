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В Кыргызстане проводится кампания "Женщина поддерживает женщину"

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане запущена кампания "Женщина поддерживает женщину" в рамках пост-выборной встречи "Участие женщин лидеров в выборах в Жогорку Кенеш: результаты и извлеченные уроки". Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Сегодняшнее мероприятие проводится для женщин-кандидатов, чтобы узнать, насколько эффективны были избирательные кампании на выборах в ЖК КР, с какими переживаниями им пришлось столкнуться, какие были достижения. В ходе пост-выборной встречи участницы прошлись по всем этапам выборного процесса, поделились своими предложениями по улучшению процесса, идеями, как будут продвигать женское лидерство. Кампания "Женшина поддерживает женщину" – очень важный элемент общего процесса расширения женского лидерства в Кыргызстане", - поделилась мнением эксперт по выборам, руководитель ОФ "Гражданская платформа" Айнура Усупбекова.

Сагипа Жусаева, глава программ Структуры ООН-Женщины в Кыргызстане, подчеркнула значимость переосмысления выборов.

"Мы рассматриваем выборы только как один из этапов продвижения политического лидерства женщин. Между этапами любого процесса необходимо остановиться, оглянуться назад, переосмыслить и идти дальше. Лидеры – это те люди, кто на шаг впереди остальных, кто ведет за собой. Независимо от результатов выборов, женщины-лидеры являются той созидательной силой, которая спасает страну", - сказала она.

Пост-выборная встреча была организована Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов совместно со Структурой ООН-Женщины в Кыргызстане по результатам выборов в Жогорку Кенеш, прошедших 28 ноября 2021 года.

Участницы - женщины-депутаты местных кенешей, эксперты и женщины, принявшие участие на прошедших выборах депутатов ЖК КР, анализировали опыт прошедшей выборной кампании – представленные возможности, достижения, сложности, извлеченные уроки и обсуждение планов на будущее.


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URL: https://www.vb.kg/411283
Теги:
женщины, выборы, гендер, ЦИК
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