В Кабуле госслужащие выходят на улицы из-за невыплаты зарплаты

По мере ухудшения ситуации в Афганистане государственные служащие вышли на улицы Кабула с требованием немедленно выдать им невыплаченную зарплату, сообщают СМИ Афганистана.

Десятки сотрудников больницы Сардар Мохаммад Давуд Хан и Министерства городского развития и земельных ресурсов (MUDL) провели две отдельные демонстрации в Кабуле, критикуя затянувшуюся невыплату зарплаты, сообщает Tolo News.

Врачи больницы Сардар Мохаммад Давуд Хан жалуются, что не получают зарплату много месяцев.

"Я не получал зарплату последние шесть месяцев. Выплаты за полтора месяца срока полномочий (президента Ашрафа) Гани остаются невыплаченными, и зарплата еще за пять месяцев также остается невыплаченной", - цитирует Tolo News слова врача Самира Ахмада.

"Мы тратим деньги на транспорт (чтобы приехать на работу). Стоимость доллара увеличилась, резко выросли цены на продовольственные товары. Мы обязаны требовать свою зарплату", - сказала одна из женщин-врачей.

Сотрудники больницы Сардар Мохаммад Давуд Хан рассказали, что им пришлось столкнуться с разрушительной экономической ситуацией.

"Мне необходимо оплачивать аренду жилья, счета за электричество. Но я не в состоянии этого делать", - поделилась Амина, медицинский работник.

Сотрудники MUDL в отдельной акции протеста призвали Исламский Эмират представить нового исполняющего обязанности главы министерства. По словам сотрудников, они не получали свои выплаты в течение последних семи месяцев, сообщает Tolo News.

"Я не получал зарплату последние семь месяцев. У меня нет денег на аренду жилья, оплату счетов за электричество и интернет", - говорит Наджибулла Дости, сотрудник MUDL.

"Эта неопределенность касается более 10 тысяч работников в столице и провинциях по всей стране", - сказал Хошбахтулла Айуби.

По словам протестуюзщих, они даже были вынуждены продавать свою бытовую технику, чтобы свести концы с концами.

"Я, например, продал холодильник, чтобы хоть как-то расплатиться со счетами", - сказал Сайед Али Джан, работник.

По данным афганских СМИ, министерство финансов заявило, что процесс просроченных платежей был недоработан, и что некоторые правительственные ведомства получили свои зарплаты.

"Многие департаменты получили свои зарплаты. Процесс продолжается, и остальные департаменты получат выплаты", - цитирует агентство Tolo News представителя министерства Ахмада Вали Хакмаля.

Талибы захватили контроль над Кабулом 15 августа, после чего в стране разразился углубляющийся экономический, гуманитарный кризис и кризис безопасности.

Сочетание приостановки иностранной помощи, "заморозки" активов афганского правительства и международных санкций против Талибана ввергло страну, и без того страдающую от высокого уровня бедности, в полномасштабный экономический кризис.

Международное сообщество, от правительств до неправительственных организаций, оказывает различную помощь афганскому народу.

Тем временем Радио "Свободная Европа" сообщило, что боевики Талибана обвиняются в содействии насильственному выселению более тысячи человек на севере Афганистана, причем выселению подвергаются представители этнических узбекских и туркменских общин.

Этнические узбеки и туркмены утверждают, что пуштуны захватили их дома и земли в северной провинции Джовзджан с помощью Талибана, преимущественно пуштунской группировки.

Выселения произошли после того, как боевики Талибана изгнали сотни шиитских семей хазарейцев из своих домов и ферм в пяти провинциях после того, как боевики захватили власть в Афганистане в августе.

Правозащитные группы говорят, что насильственное переселение жителей талибами - это попытка раздать землю своим сторонникам и коллективно наказать общины, которые поддерживали прежнее правительство.