В Кыргызстане ФОМС выплатил 947,4 миллионов сомов на расходы по COVID

В Кыргызстане Фонд обязательного медицинского страхования обеспечил покрытие расходов организаций здравоохранения ведущих борьбу с COVID-19. Об этом сообащет пресс-служба ФОМС.

Сообщается, что фонд для исполнения распоряжения кабинета министров и решения Комитета по бюджету и финансам ЖК в связи с увеличением госпитализаций детей с ОРВИ и пневмонией в приоритетном порядке, покрыл в полном объеме расходы детских стационарных организаций здравоохранения, и задолженности организаций здравоохранения, образовавшиеся в связи с проводимыми мероприятиями по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего фондом в целевом порядке выплачено в 2021 году порядка 947,4 миллионов сомов на покрытие задолженностей и расходов, образовавшихся в связи с проводимыми мероприятиями по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Текущее финансирование организаций здравоохранения, работающих по договорам с фондом ОМС осуществляется своевременно и в полном объеме, запланированных расходов в 2021 году.