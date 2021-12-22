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В Кыргызстане ФОМС выплатил 947,4 миллионов сомов на расходы по COVID

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане Фонд обязательного медицинского страхования обеспечил покрытие расходов организаций здравоохранения ведущих борьбу с COVID-19. Об этом сообащет пресс-служба ФОМС.

Сообщается, что фонд для исполнения распоряжения кабинета министров и решения Комитета по бюджету и финансам ЖК в связи с увеличением госпитализаций детей с ОРВИ и пневмонией в приоритетном порядке, покрыл в полном объеме расходы детских стационарных организаций здравоохранения, и задолженности организаций здравоохранения, образовавшиеся в связи с проводимыми мероприятиями по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего фондом в целевом порядке выплачено в 2021 году порядка 947,4 миллионов сомов на покрытие задолженностей и расходов, образовавшихся в связи с проводимыми мероприятиями по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Текущее финансирование организаций здравоохранения, работающих по договорам с фондом ОМС осуществляется своевременно и в полном объеме, запланированных расходов в 2021 году.


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URL: https://www.vb.kg/411297
Теги:
ФОМС, медицина
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