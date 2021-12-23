В Бишкеке определили победителей хоккейного турнира

В Бишкеке определили победителей международного турнира по хоккею с шайбой на Кубок мэра Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Международный турнир проходил в столице с 10 по 20 декабря. В соревнованиях участвовала 21 детско-юношеская команда из Латвии, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Впервые соревнования прошли в трех возрастных категориях: 2008, 2010 и 2012 годов рождения.

Организаторами турнира выступили Управление физической культуры и спорта мэрии и Федерация Хоккея с шайбой КР.

В категории 2008 года рождения выступили 6 команд. Победу одержала команда "Кайсар" из Кызылорды (Казахстан), второе место заняла команда "Торнадо" из Шымкента (Казахстан) и третье место – команда из Бишкека "Локомотив".

В категории 2010 г.р. выступили семь команд. Первое место заняла кыргызская команда "Алга" из Бишкека, 2 место – команда "Туран" (Шымкент, Казахстан) и 3 место – команда "Бинокор" из Ташкента (Узбекистан).

В категории 2012 г.р. выступили восемь команд. По итогам победила команда из Латвии Baltic Wolves, 2 место заняла команда "Алга" (Бишкек), 3 место осталось за командой "Медведи" (Алматы, Казахстан).

Всего за 10 дней турнира сыграно 64 матча, забито ровно 500 шайб, в среднем почти 8 шайб за игру.