Великобритания хочет стать свободной от курения страной к 2030 году

Британский опыт борьбы с курением обсудили на ежегодном виртуальном Саммите по электронным сигаретам. За 10 лет там сумели добиться снижения числа курильщиков с 20,1 до 14,1 процента. И по данным, озвученным на саммите, правительство Великобритании стремится к 2030 году сделать страну свободной от курения со снижением уровня курения до 5 процентов. Об этом сообщает TENGRI NEWS.

На протяжении десятилетий борьба с курением проходила под руководством ВОЗ по всему миру. Но появление инновационных альтернатив – электронных сигарет и систем нагревания табака – вызвало разногласия как в научной среде, так и в различных экспертных сообществах.

Несмотря на имеющиеся научные доказательства, не все поддерживают альтернативы. Но их сторонники уверены, что если у курильщиков нет возможности или желания полностью отказаться от сигарет, то нужно снижать риски для здоровья и тем самым снижать предотвратимые неинфекционные заболевания, которые связывают с курением: рак, обструктивную болезнь легких, эмфизему.

В Великобритании такой подход поддержали на государственном уровне. Наряду с ограничениями, курильщикам предложили менее вредную альтернативу. В электронных сигаретах нет процесса горения, в результате которого и образуются смолы и токсичные вещества. Уже 59 процентов британских курильщиков отдали предпочтение альтернативам. А недавно в стране пошли еще дальше – рекомендовать отказаться от курения и перейти на альтернативы будут врачи, которые смогут выписывать рецепты на бездымные никотиносодержащие продукты.

"Наш главный враг – это токсичные вещества, образующиеся при горении табака, не никотин. Успех будет в мире, свободном от табачного дыма, а не в мире, свободном от никотина", - уверен профессор Оклендского университета Роберт Биглхол.

"Электронные сигареты остаются самым популярным средством для отказа от курения в Великобритании", - сообщила директор отдела зависимостей и инклюзии департамента здравоохранения и социальной защиты Розанна О'Коннор.

При этом NICE - Национальный институт передового опыта в области здравоохранения - подтвердил, что вейпинг является безопасным и эффективным вариантом отказа от курения. А уже в этом месяце организация обещает выпустить новое руководство по прекращению курения. В нем будут рассмотрены распространенные заблуждения, связанные с альтернативными продуктами, а также предложены рекомендации, которые, как надеются британские сторонники снижения вреда, увеличат доступность электронных сигарет и сделают борьбу с курением еще более эффективной.