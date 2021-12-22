Погода
$ 84.76 - 84.90
€ 95.12 - 96.52

Великобритания хочет стать свободной от курения страной к 2030 году

47  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Британский опыт борьбы с курением обсудили на ежегодном виртуальном Саммите по электронным сигаретам. За 10 лет там сумели добиться снижения числа курильщиков с 20,1 до 14,1 процента. И по данным, озвученным на саммите, правительство Великобритании стремится к 2030 году сделать страну свободной от курения со снижением уровня курения до 5 процентов. Об этом сообщает TENGRI NEWS.

На протяжении десятилетий борьба с курением проходила под руководством ВОЗ по всему миру. Но появление инновационных альтернатив – электронных сигарет и систем нагревания табака – вызвало разногласия как в научной среде, так и в различных экспертных сообществах.

Несмотря на имеющиеся научные доказательства, не все поддерживают альтернативы. Но их сторонники уверены, что если у курильщиков нет возможности или желания полностью отказаться от сигарет, то нужно снижать риски для здоровья и тем самым снижать предотвратимые неинфекционные заболевания, которые связывают с курением: рак, обструктивную болезнь легких, эмфизему.

В Великобритании такой подход поддержали на государственном уровне. Наряду с ограничениями, курильщикам предложили менее вредную альтернативу. В электронных сигаретах нет процесса горения, в результате которого и образуются смолы и токсичные вещества. Уже 59 процентов британских курильщиков отдали предпочтение альтернативам. А недавно в стране пошли еще дальше – рекомендовать отказаться от курения и перейти на альтернативы будут врачи, которые смогут выписывать рецепты на бездымные никотиносодержащие продукты.

"Наш главный враг – это токсичные вещества, образующиеся при горении табака, не никотин. Успех будет в мире, свободном от табачного дыма, а не в мире, свободном от никотина", - уверен профессор Оклендского университета Роберт Биглхол.

"Электронные сигареты остаются самым популярным средством для отказа от курения в Великобритании", - сообщила директор отдела зависимостей и инклюзии департамента здравоохранения и социальной защиты Розанна О'Коннор.

При этом NICE - Национальный институт передового опыта в области здравоохранения - подтвердил, что вейпинг является безопасным и эффективным вариантом отказа от курения. А уже в этом месяце организация обещает выпустить новое руководство по прекращению курения. В нем будут рассмотрены распространенные заблуждения, связанные с альтернативными продуктами, а также предложены рекомендации, которые, как надеются британские сторонники снижения вреда, увеличат доступность электронных сигарет и сделают борьбу с курением еще более эффективной.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411306
Теги:
Великобритания, ВОЗ, табак, медицина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  