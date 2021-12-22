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AstraZeneca и Оксфордский университет разрабатывают вакцину от "омикрона"

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- Анастасия Карелина
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AstraZeneca и Оксфордcкий университет приступили к созданию вакцины против нового штамма "омикрон". Об этом сообщает Reuters.

Руководитель исследовательской группы в Оксфордском университете Сэнди Дуглас заявил агентству, что совместно с AstraZeneca они начали разработку обновленной вакцины.

"Совместно с Оксфордским университетом мы предприняли предварительные шаги по производству вакцины против штамма "омикрон" на случай, если она понадобится, и будем получать информацию на основе появляющихся данных", - говорится в заявлении представителя компании AstraZeneka.

В AstraZeneca также отметили, что приняли предварительные меры для производства вакцины от омикрон-штамма на случай необходимости в ней.

"Вакцины на основе аденовирусов (такие как вакцины, производимые Oxford/AstraZeneca), в принципе, могут быть использованы для реагирования на любой новый штамм быстрее, чем могли предположить ранее", - пояснил Сэнди Дуглас.

Лабораторные исследования, прошедшие на прошлой неделе, показали, что "коктейль из антител" Evusheld компании AstraZeneca сохранил нейтрализующую активность против нового штамма. Производители вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna также ранее заявляли, что работают над вакцинами COVID-19, предназначенными для "омикрона".


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URL: https://www.vb.kg/411307
Теги:
вакцина, коронавирус, COVID-19, вакцинация
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