AstraZeneca и Оксфордский университет разрабатывают вакцину от "омикрона"

AstraZeneca и Оксфордcкий университет приступили к созданию вакцины против нового штамма "омикрон". Об этом сообщает Reuters.

Руководитель исследовательской группы в Оксфордском университете Сэнди Дуглас заявил агентству, что совместно с AstraZeneca они начали разработку обновленной вакцины.

"Совместно с Оксфордским университетом мы предприняли предварительные шаги по производству вакцины против штамма "омикрон" на случай, если она понадобится, и будем получать информацию на основе появляющихся данных", - говорится в заявлении представителя компании AstraZeneka.

В AstraZeneca также отметили, что приняли предварительные меры для производства вакцины от омикрон-штамма на случай необходимости в ней.

"Вакцины на основе аденовирусов (такие как вакцины, производимые Oxford/AstraZeneca), в принципе, могут быть использованы для реагирования на любой новый штамм быстрее, чем могли предположить ранее", - пояснил Сэнди Дуглас.

Лабораторные исследования, прошедшие на прошлой неделе, показали, что "коктейль из антител" Evusheld компании AstraZeneca сохранил нейтрализующую активность против нового штамма. Производители вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna также ранее заявляли, что работают над вакцинами COVID-19, предназначенными для "омикрона".