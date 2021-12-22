Учеными обнаружена возможность инопланетных форм жизни на Венере

Ученые предполагают, что на Венере могут быть инопланетные "формы жизни в облаках". По их мнению, несмотря на то, что эта планета настолько горячая, что считалось, что любая жизнь будет бороться за выживание на ней, Венера может стать "более пригодной для жизни" после того, как в ее облаках были обнаружены бактериальные "формы жизни". Об этом сообщает MK.RU.

Исследователи из Кардиффского университета, Массачусетского технологического института и Кембриджского университета предположили, что на Венере, находящейся на расстоянии 47,34 миллиона километров от Земли, может быть бесцветный газ, состоящий из азота и водорода, который также известен как аммиак, в облаках планеты.

Астрономы и ученые изучают аммиак, который присутствует в верхних слоях атмосферы Венеры с 1970-х годов, особенно потому, что всегда считалось, что планета настолько горячая, что формы жизни не смогут там выжить. Теперь возникло предположение, что любые возможные формы жизни в облаках, скорее всего, будут микробами, похожими на бактерии, обнаруженные на Земле.

Ученые считают, что аммиак имеет биологическое происхождение, а не возник в результате деятельности природных сил, таких как молния или извержение вулканов.