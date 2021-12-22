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На кыргызско-таджикской границе произошел инцидент с применением оружия

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане Пограничная служба ГКНБ сообщает, что 22 декабря 2021 года на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Ранее в соцсетях появилось видео, автор которого утверждает, что выстрелы были произведены в сторону водителя грузового автомобиля кыргызстанца.

Как сообщает Погранслужба ГКНБ, по предварительным данным, гражданин Кыргызстана ехал на КАМАЗе по автодороге Максат-Жаштык в Лейлекском районе Баткенской области. Дорога проходит вдоль линии кыргызско-таджикской госграницы.

Водитель остановился для того, чтобы набрать воду из арыка. В это время трое таджикских военнослужащих подошли к нему, сели в машину и потребовали проехать на территорию Таджикистана. Водитель продолжил движение по автодороге уже с таджикскими пограничниками.

С целью привлечения внимания водитель неожиданно преградил путь другой автомашине, следовавшей по дороге, и успел крикнуть о том, что его задержали таджикские военные. Таджикские пограничники вышли из машины, в это время водитель продолжил движение.

Таджикские военнослужащие открыли огонь по КАМАЗу, совершив три выстрела по баллону и лобовому стеклу.

В результате применения оружия таджикскими пограничниками водитель получил незначительные царапины от осколков стекла.

В данный момент проводится встреча пограничных представителей Кыргызстана по Лейлекскому участку и Таджикистана по Ганчинскому участку.

В целях выяснения обстоятельств на месте находится начальник Баткенского областного управления ПС ГКНБ КР полковник К. Толонбаев.

Пограничная служба ГКНБ отслеживает обстановку на данном участке Государственной границы.

В соцсетях появилось видео, автор которого утверждает, что выстрелы были произведены в сторону водителя грузового автомобиля кыргызстанца. Глава села Кубат Нышанов подтвердил информацию.


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URL: https://www.vb.kg/411312
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