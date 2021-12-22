Фермер из Индии спас бездомных котят, которые оказались детенышами леопарда, сообщает издание UPI.

Представители департамента леса и дикой природы штата Мадхья-Прадеш сообщили, что фермер Киран Гири, обнаружил животных во время работ на своем поле. Мужчина предположил, что это котята, пострадавшие от холодов в регионе и принес их домой.

Через три дня он заметил, что животные ведут себя совсем не так, как кошки. Вместо того, чтобы мяукать, они рычали, да и ели намного больше, чем котята. Фермер решил показать найденышей соседям, которые и сообщили ему, что это леопарды.

После этого фермер рассказал о своей находке полицейским, которые связались с лесным департаментом. Специалисты подтвердили, что Киран действительно подобрал леопардов, а потом забрали их под свою опеку.