Турецкая лира второй день демонстрирует резкий рост, после того как президент Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал новый план, направленный на укрепление валюты, передает Reuters.

На торгах лира упала на 8,6 процента в течение дня во вторник и выросла на 18,5 процента в своем втором по величине дневном диапазоне, уступив рекордным колебаниям в понедельник.

Во вторник центральный банк Турции заявил, что поддержит конвертацию депозитных счетов в иностранной валюте в депозитные счета в лирах, чтобы еще больше стимулировать обратную долларизацию. После этого турецкая лира закрыла сессию ростом на 6 процентов, до 12,4 за доллар, и продолжает расти.

По словам Эрдогана, правительство в Анкаре будет компенсировать убытки держателей вкладов в лирах, если падение курса национальной валюты превысит процентные ставки, обещанные банками.