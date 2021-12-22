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Турецкая лира второй день демонстрирует резкий рост

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- Айжан Мамбеталиева
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Турецкая лира второй день демонстрирует резкий рост, после того как президент Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал новый план, направленный на укрепление валюты, передает Reuters.

На торгах лира упала на 8,6 процента в течение дня во вторник и выросла на 18,5 процента в своем втором по величине дневном диапазоне, уступив рекордным колебаниям в понедельник.

Во вторник центральный банк Турции заявил, что поддержит конвертацию депозитных счетов в иностранной валюте в депозитные счета в лирах, чтобы еще больше стимулировать обратную долларизацию. После этого турецкая лира закрыла сессию ростом на 6 процентов, до 12,4 за доллар, и продолжает расти.

По словам Эрдогана, правительство в Анкаре будет компенсировать убытки держателей вкладов в лирах, если падение курса национальной валюты превысит процентные ставки, обещанные банками.


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URL: https://www.vb.kg/411314
Теги:
Турция, Реджеп Эрдоган, мировые новости, новости мира
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