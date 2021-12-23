В Октябрьском райсуде высокомерно и наплевательски относятся к посетителям

В Октябрьском районном суде Бишкекf высокомерно и наплевательски относятся к посетителям и участникам судебных процессов. Для них даже не предусмотрено достаточное количество стульев или хотя бы скамеек, в результате чего даже пенсионеры вынуждены стоя ожидать в коридоре начала судебных заседаний. Видимо, в виде одолжения в данном суде установлена только одна лавочка вместимостью на три человека.

В связи с этим аппаратом омбудсмена в Судебный департамент направлено соответствующее обращение с рекомендацией создания необходимых условий для посетителей в Октябрьском районном и других судах республики.

Напомним, что сотрудники института омбудсмена на постоянной основе осуществляют мониторинг судебных заседаний по обращениям граждан, в ходе которых особое внимание обращается на нарушения норм процессуальных кодексов.