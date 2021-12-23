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В Октябрьском райсуде высокомерно и наплевательски относятся к посетителям

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- Айжан Мамбеталиева
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В Октябрьском районном суде Бишкекf высокомерно и наплевательски относятся к посетителям и участникам судебных процессов. Для них даже не предусмотрено достаточное количество стульев или хотя бы скамеек, в результате чего даже пенсионеры вынуждены стоя ожидать в коридоре начала судебных заседаний. Видимо, в виде одолжения в данном суде установлена только одна лавочка вместимостью на три человека.

В связи с этим аппаратом омбудсмена в Судебный департамент направлено соответствующее обращение с рекомендацией создания необходимых условий для посетителей в Октябрьском районном и других судах республики.

Напомним, что сотрудники института омбудсмена на постоянной основе осуществляют мониторинг судебных заседаний по обращениям граждан, в ходе которых особое внимание обращается на нарушения норм процессуальных кодексов.


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URL: https://www.vb.kg/411315
Теги:
Октябрьский район, омбудсмен, суд, Бишкек
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