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Президент Садыр Жапаров объявил выговор послу КР в Азербайджане

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане служба информационной политики Администрации президента сообщает, что опубликованная в ряде СМИ информация со ссылкой на пресс-конференцию посла Кыргызской Республики в Азербайджане Кайрата Осмоналиева в пресс-центре Sputnik Азербайджан о том, что "Кыргызстан предложил странам Средней Азии и Закавказья встречаться отдельно от России" не соответствует действительности и носит провокационный характер.

В указанном интервью о таких формулировках не было и речи.

Вместе с этим за несогласованные с центром заявления, которые дали повод для подобного рода искаженных интерпретаций и муссирования в СМИ, президент Садыр Жапаров объявил строгий выговор послу Кыргызской Республики в Азербайджане Кайрату Осмоналиеву.


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URL: https://www.vb.kg/411316
Теги:
Азербайджан, Россия, Кайрат Осмоналиев, дипломатия, Садыр Жапаров
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