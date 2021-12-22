Президент Садыр Жапаров объявил выговор послу КР в Азербайджане

В Кыргызстане служба информационной политики Администрации президента сообщает, что опубликованная в ряде СМИ информация со ссылкой на пресс-конференцию посла Кыргызской Республики в Азербайджане Кайрата Осмоналиева в пресс-центре Sputnik Азербайджан о том, что "Кыргызстан предложил странам Средней Азии и Закавказья встречаться отдельно от России" не соответствует действительности и носит провокационный характер.

В указанном интервью о таких формулировках не было и речи.

Вместе с этим за несогласованные с центром заявления, которые дали повод для подобного рода искаженных интерпретаций и муссирования в СМИ, президент Садыр Жапаров объявил строгий выговор послу Кыргызской Республики в Азербайджане Кайрату Осмоналиеву.