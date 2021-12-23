Руслан Казакбаев вручил подарки детям Панфиловской школы-интерната имени Тилебалиева. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

В преддверии Нового года в Министерстве иностранных дел прошла очередная благотворительная акция, направленная на оказание посильной помощи воспитанникам подшефной школы-интерната. Глава министерства поздравил детей и преподавателей с наступающим 2022 годом, пожелал здоровья и благополучия.

Отметив, что одной из главных задач государства является поддержка и развитие будущего поколения кыргызстанцев, глава МИДа вручил детям новогодние подарки, в том числе четыре ноутбука, принтер и сладости.

Благотворительная акция стала возможной благодаря инициативе Генерального консульства Кыргызстана в Стамбуле при финансовой поддержке президента и основателя компании Prodigy Давута Байрама.

В настоящее время в Панфиловской школе-интернате обучается 221 ребенок. МИД Кыргызстана с 2012 года взяло на себя шефство над данным учреждением и в течение всего этого времени оказывает поддержку его воспитанникам.