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Обошел даже Google: TikTok стал самым посещаемым ресурсом в 2021 году

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- Алина Мамаева
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Социальная сеть TikTok стала самым посещаемым ресурсом в 2021 году, обогнав сайт Google – лидера 2020 года, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на данные компании Cloudflare.

По данным исследования компании, платформа для просмотра и создания коротких видеороликов впервые заняла лидирующую позицию уже в феврале этого года и в основном удерживала первенство с августа. В прошлом году соцсеть была на седьмом месте списка.

Вторым в этом году стал сайт Google, за ним последовала соцсеть Facebook.

TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.


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URL: https://www.vb.kg/411326
Теги:
информационные технологии, мировые новости
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