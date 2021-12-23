Обошел даже Google: TikTok стал самым посещаемым ресурсом в 2021 году

Социальная сеть TikTok стала самым посещаемым ресурсом в 2021 году, обогнав сайт Google – лидера 2020 года, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на данные компании Cloudflare.

По данным исследования компании, платформа для просмотра и создания коротких видеороликов впервые заняла лидирующую позицию уже в феврале этого года и в основном удерживала первенство с августа. В прошлом году соцсеть была на седьмом месте списка.

Вторым в этом году стал сайт Google, за ним последовала соцсеть Facebook.

TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.