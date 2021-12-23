Казахстан направил Китаю ноту в связи с ситуацией с грузами на границе

Соседний Казахстан направил Китаю ноту в связи с ситуацией с грузами, простаивающими на границе. Это уже четвертое по счету дипломатическое письмо, отправляемое в КНР МИД Казахстана. Об этом сообщило вчера, 22 декабря, Atameken Business.

Ситуация с грузами на казахстанско-китайской границе обострилась летом этого года, когда китайская сторона отказалась принимать грузы из Казахстана и прекратила поставки своих товаров. Предприниматели Казахстана терпят убытки из-за нерешенных проблем на границе с Китаем. Вопрос с поставкой грузов через китайскую границу до сих пор остается открытым.

Как сообщили СМИ в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, переговоры с правительством Китая ведутся, последняя встреча состоялась в ноябре. В результате достигнуты договоренности последовательного увеличения пропускной способности на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска. Количество грузовых поездов, которые может принять КНР, увеличилось до 11, тогда как ранее пропускали только 8 поездов в сутки.

Китайская сторона объясняет эти меры ухудшением ковидной обстановки и необходимостью двойной и даже тройной очистки поступающих грузов. Однако казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в интервью изданию 365info.kz отмечает, что ситуация на границе становится, мягко говоря, странной. И объяснить ее чисто эпидемиологическими соображениями уже невозможно.

"Китай достаточно крупная держава, чтобы выяснять отношения на таком уровне, как, например, бывало в отношениях Казахстана и Кыргызстана. Тем не менее я прихожу к выводу, что решение о понижении пропускной способности - политическое. А значит, у Казахстана с Поднебесной большие дипломатические и политические проблемы. Очевидно, Китай не совсем понимает новые формы политики многовекторности, которая реализуется в Казахстане. А значит, ни по линии Министерства торговли, ни по линии Министерства индустрии, которое отвечает за транспорт, ни по линии МИД каких-либо договоренностей добиться не удалось", - считает Данияр Ашимбаев.