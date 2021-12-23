Виновные в инциденте на кыргызско-таджикской границе понесут наказание

Пограничные представители Республики Таджикистан полностью признали незаконность действий своих военнослужащих и неправомерность применения ими оружия. Допустившие этот вопиющий факт, будут привлечены к ответственности. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Погранслужбы ГКНБ.

22 декабря на месте инцидента - участке автодороги Максат – Жаштык Лейлекского района Баткенской области состоялась встреча представителей пограничных служб Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по факту применения таджикскими пограничниками оружия в отношении гражданина Кыргызской Республики Б.М.

В ходе встречи таджикской стороне были представлены хронология и место инцидента. Представители погранслужбы Таджикистана полностью признали незаконность действий таджикских военнослужащих и неправомерность применения ими оружия. Они заявили, что пограничники, допустившие этот вопиющий факт, будут привлечены к ответственности. Инцидент будет расследован Военной прокуратурой Таджикистана.

Стороны договорились о проведении односторонних расследований произошедшего. В ближайшее время будут проведены совместные занятия с начальниками пограничных застав сторон по линии поведения пограничников Кыргызстана и Таджикистана на государственной границе.

23 декабря обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная.