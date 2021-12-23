Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 95.12 - 96.52

Виновные в инциденте на кыргызско-таджикской границе понесут наказание

102  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пограничные представители Республики Таджикистан полностью признали незаконность действий своих военнослужащих и неправомерность применения ими оружия. Допустившие этот вопиющий факт, будут привлечены к ответственности. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Погранслужбы ГКНБ.

22 декабря на месте инцидента - участке автодороги Максат – Жаштык Лейлекского района Баткенской области состоялась встреча представителей пограничных служб Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по факту применения таджикскими пограничниками оружия в отношении гражданина Кыргызской Республики Б.М.

В ходе встречи таджикской стороне были представлены хронология и место инцидента. Представители погранслужбы Таджикистана полностью признали незаконность действий таджикских военнослужащих и неправомерность применения ими оружия. Они заявили, что пограничники, допустившие этот вопиющий факт, будут привлечены к ответственности. Инцидент будет расследован Военной прокуратурой Таджикистана.

Стороны договорились о проведении односторонних расследований произошедшего. В ближайшее время будут проведены совместные занятия с начальниками пограничных застав сторон по линии поведения пограничников Кыргызстана и Таджикистана на государственной границе.

23 декабря обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411333
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, граница, Таджикистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  